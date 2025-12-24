İSTANBUL 14°C / 10°C
Magazin

Uzun ilişkinin sırrı ne? Aret Vartanyan Zamanı Geldi'de anlattı

360 ekranlarında canlı yayınlanan Zamanı Geldi, bugünkü bölümünde aşkı, ilişkileri ve uzun evliliklerin sırlarını masaya yatırdı. Programın konuğu olan Aret Vartanyan, canlı yayındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

24 Aralık 2025 Çarşamba 17:17
Uzun ilişkinin sırrı ne? Aret Vartanyan Zamanı Geldi'de anlattı
Vartanyan, "İlişkide fedakârlık yapmayın" sözleriyle alışılmış kalıpları sorgularken, "İlişkinin olduğu yerde arkadaşlık olmaz" ifadesiyle stüdyoda tartışma yarattı. İzleyicilerden de yoğun geri dönüş alan bu değerlendirmeler, programın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Gündemi ve toplumsal konuları farklı bakış açılarıyla ele alan Zamanı Geldi, deneyimli haberci Ekin Olcayto ve duayen gazeteci Tayyar Işıksaçan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 08.30'da 360'ta canlı yayınla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

