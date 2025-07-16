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''Van Kültür Yolu Festivali'' çeşitli etkinliklerle sürüyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle devam ediyor.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
''Van Kültür Yolu Festivali'' çeşitli etkinliklerle sürüyor!
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Festival kapsamında Eski Van Evi Önü'nde "15 Temmuz Fotoğraf ve Belgesel Filmi" izleyicilerle buluşturuldu. Müzisyen Ubeydullah Sezikli ile Elif Avcı "Saz Söz İrfan" konserinde tasavvuf müziğinin ezgilerini, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nda izleyiciler için seslendirdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Alice Harikalar Diyarında" çocuk oyunu sahnelendi. Valilik önündeki park alanında ve Van Kent Meydanı'nda kurulan "Sokak Sahne"de ise genç müzisyenler performanslarını sergiledi.

Van Müzesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Kültürel Miraslar ve Simülasyon Deneyim Atölyesi"nde katılımcılar VR teknolojisini deneyimledi. Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü" misafirlerini ağırladı. Çocuklar "Arkeopark", "Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi", "ASELSAN" ve "Ali Baba'nın Çiftliği" gibi etkinliklerle eğlenceli zaman geçirdi.

Çocuklar, Van Devlet Tiyatrosu binasında düzenlenen "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi"nde geleneksel sahne sanatlarını tanıma fırsatı buldu.

  • kültür yolu festivali
  • van kültür yolu festivali
  • devlet tiyatrosu

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