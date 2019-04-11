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Veteriner Dilara Tezel: Yağmur Aşık bana tekme attı

Futbolcu Emre Aşık ile boşanma davası olan Yağmur Aşık’ın baykuş nedeniyle kavga ettiği veteriner Dilara Tezel mahkemede konuştu.

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Tezel ifadesinde, "Baykuşu vermek istemeyince Yağmur Aşık, bana saldırarak tekme attı. Kendimi korumak için elimle onu iterek uzaklaştırmaya çalıştım. Bana, "Seni sakat bırakacağım. Bu mesleği yaptırmayacağım' diye sözler sarf etti" diyerek şikâyetçi oldu. Mahkeme heyeti dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. (AKŞAM)

Bahçeli’den FOX TV muhabirine cevap: Usandırdınız artık

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