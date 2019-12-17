15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8525
  • 6,5205
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Vildan Atasever’den ‘kopya’ itirafı

Usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini anlatan “Dilsiz” filminin başrol oyuncuları Vildan Atasever ve Ozan Çelik, hat sanatı öğrenmek için aldıkları eğitimde kopya çektiklerini itiraf etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı filmin oyuncuları, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Atasever, 3 ay hat dersi aldıklarını söyledi. Hocalıklarını Cavide Pala’nın yaptığını ifade eden Atasever “İlk derse başladık, yazmaya çalışıyorum ama yazamıyorum. Çok sevdiğim harfler var vav, elif ama yazamıyorum. İki ayda hattat olunur mu? İnsanlar emek veriyorlar, 5 yıl belki daha uzun yıllar sonra icazet alabiliyor. Eğitim sırasında Ozan bana kopya kağıdını gösterdi, ‘Bak çok güzel yazılıyor’ dedi” diye konuştu. Filmde ressamı canlandıran Ozan Çelik, hat eğitimleri sırasında kopya çektiğini söyledi. 

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA