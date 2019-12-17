Vildan Atasever’den ‘kopya’ itirafı

Yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı filmin oyuncuları, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Atasever, 3 ay hat dersi aldıklarını söyledi. Hocalıklarını Cavide Pala’nın yaptığını ifade eden Atasever “İlk derse başladık, yazmaya çalışıyorum ama yazamıyorum. Çok sevdiğim harfler var vav, elif ama yazamıyorum. İki ayda hattat olunur mu? İnsanlar emek veriyorlar, 5 yıl belki daha uzun yıllar sonra icazet alabiliyor. Eğitim sırasında Ozan bana kopya kağıdını gösterdi, ‘Bak çok güzel yazılıyor’ dedi” diye konuştu. Filmde ressamı canlandıran Ozan Çelik, hat eğitimleri sırasında kopya çektiğini söyledi.