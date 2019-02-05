Yalçın Menteş kimdir, kaç yaşında, nereli? (Yalçın Menteş sağlık durumu nasıl?)

Yalçın Menteş son durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Yoğun bakıma kaldırılan Türk tiyatro sanatçısı ve televizyon oyuncusu Yalçın Menteş’in kimdiri, yaşı ve memleketi internet üzerinden araştırılırken aynı zamanda sağlık durumu ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Yalçın Menteş sağlık durumuna ilişkin hastaneden gelen açıklamanın detayları…

Ünlü oyuncu Yalçın Menteş’in sağlık durumu ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ğır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilen usta tiyatrocu Yalçın Menteş yoğun bakıma alındı. Sanatçının tedavisini sürdüren Uzman Doktor Tanju Ulufer, Menteş'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yalçın Menteş'in yoğun bakımda olduğunu duyurdu.



Usta oyuncu için dua isteyen Akay, "Şu an değerli oyuncumuz yoğun bakımda ve yaşam savaşı veriyor. Durumu, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’den bile daha ağır. Sizlerden dua bekliyorum” ifadelerini kullandı.



59 yaşındaki Menteş, İstanbul Kadıköy'de özel bir hastanede yoğun bakım servisinde tutuluyor. Yalçın Menteş'in, ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti.



DOKTORUNDAN AÇIKLAMA



Yalçın Menteş'in doktoru Tanju Ulufer, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Uzman Doktor Tanju Ulufer açıklamasında, "Yalçın Menteş dün bir başka sağlık kuruluşundan bizim hastaneye acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız. Bugünkü durum böyledir" dedi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve kangren hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilen Yalçın Menteş, yoğun bakıma kaldırıldı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, oyuncu Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ünlü sanatçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



DURUMU KRİTİK

Yalçın Menteş'in oyuncu dostu Kağan Öztop ise şunları söyledi: 2 gün önce solunumunda sıkıntı yaşayınca Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin aciline kaldık. İki kez kalbi durdu. Bu sabah başka bir hastaneye getirdik. Doktorlar durumunun kritik olduğu söyledi...







DUA İSTEDİ!



Usta oyuncu için dua isteyen Onur Akay, “Bazı belediyeler, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Yalçın Menteş'i özel gecelerde seyircisiyle buluşturmuştu.



Yalçın Menteş, aslında yeniden sahnelere dönmek istiyordu ama çok küstü! Şu an değerli oyuncumuz yoğun bakımda ve yaşam savaşı veriyor. Durumu, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’den bile daha ağır. Sizlerden dua bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?



Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960’ta İzmir Tire ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla başladı. Halen tiyatro ile uğraşmaktadır. 1999 Yılında Star Tv’ de yayınlanan “Çarli” ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.



Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı’nı kurdu. Bir ara İzmir’deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV’de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.





1995’te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, “100 Ünlü Yüz” adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.