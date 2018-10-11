Yaman Tüzcet kimdir son dakika Ünlü tiyatrocu Yaman Tüzcet kaç yaşında neden öldü? Sevilen ve hatrı sayılan oyuncu Yaman Tüzcet biyografisini haberimizde derledik. Ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. Sosyete Şaban, Abuzer Kadayıf gibi filmlerde oynayan son olarak Geniş Aile dizisinde rol alan Yaman Tüzcet 76 yaşında yaşamını yitirdi. Duyurduğu kötü haberler nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay'dan yine kötü haber geldi. Akay, bu sefer ünlü oyuncu Yaman Tüzcet'in Avustralya’da vefat ettiğini duyurdu. Akay, “Geniş Aile dizisinin Eşber Amcası Yaman Tüzcet'i 76 yaşında kaybettik” dedi. Akay, “Usta oyuncumuzun cenazesi yolda getiriliyor” dedi. 1942 yılında İstanbul'da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda "Tiyatro" okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971-72'de TRT İstanbul Radyosu'nda "Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları"nı sundu. TRT için, 1976'da "Dolmuş Show" (4 bölüm) ve 1978'de "Minik Dünya"yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979'da Avustralya'ya gitti. İşte Yaman TÜZCET hakkında merak edilenler…

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ONUR AKAY DUYURDU

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay'dan yine kötü haber geldi. Akay, bu sefer ünlü oyuncu Yaman Tüzcet'in Avustralya’da vefat ettiğini duyurdu. Akay, “Geniş Aile dizisinin Eşber Amcası Yaman Tüzcet'i 76 yaşında kaybettik” dedi. Akay, “Usta oyuncumuzun cenazesi yolda getiriliyor” dedi.

TÜRK tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncusu Yaman Tüzcet, uzun süredir yaşadığı Avustralya'da 76 yaşında hayatını kaybetti.

Yaman Tüzcet'in ölümünü eşi Günnur Tüzcet, 'Ben Günnur Tüzcet, üzülerek bildirmek isterim ki Sevgili esim Yaman Tüzcet bugün aramızdan ayrıldı. Onu istanbul'a getiriyorum. İstediği gibi evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılmasi için" diyerek duyurdu.

HAYATI

1942 yılında İstanbul'da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda "Tiyatro" okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971-72'de TRT İstanbul Radyosu'nda "Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları"nı sundu. TRT için, 1976'da "Dolmuş Show" (4 bölüm) ve 1978'de "Minik Dünya"yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979'da Avustralya'ya gitti. Melbourne'de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown'un "The Jury" yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı.

1987'de Türkiye'ye döndü ve TRT 2'ye "Apti ile Fatoş" (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar. 1992'ye kadar eğlence yerlerinde tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2'li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı. Amerikalı yönetmen Leo Eaton'un Türkiye'de çekilen "Time Line" adlı dizisinde rol aldı. Yusuf Kurçenli'nin ödüllü "Karartma Geceleri" önemli filmlerinden biridir.