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Yapay zekalı şarkıları yorumladı! Hakan Altun: 'Müzik insanla yapılır'

Hakan Altun, müzik dünyasında artış göstermeye başlayan dijitalleşme ve yapay zeka kullanımını değerlendirdi. Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Hakan Altun, 'Kullananlara saygım var ama bence müzik, insanla yapılmalı' yorumunda bulundu.

HABER MERKEZİ6 Temmuz 2025 Pazar 16:22 - Güncelleme:
Yapay zekalı şarkıları yorumladı! Hakan Altun: 'Müzik insanla yapılır'
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Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakan Altun, Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hakan Altun, 'Son zamanlarda müzik sektöründe dijitalleşme, yapay zekâ gibi kavramlar çok konuşuluyor. Siz bu değişime nasıl bakıyorsunuz?' sorusuna cevap verdi.

Altun, 'Onu kullananlara çok büyük saygım vardır. Bence müzik insanla yapılır' ifadesini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK'

'Sahneden, şarkılardan başka sizi ne mutlu ediyor?' sorusuna da cevap veren Altun, 'Huzur ve sevdiğim dostlarım. Bodrum'a yerleştim ve orada huzurlu bir hayatım var. Hayatta en önemli önceliğimiz, sağlık. O olduktan sonra, bir yerlerde bir şeyleri hallederiz' açıklamasında bulundu.

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