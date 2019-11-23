‘Zaman Matinesi’ TRT 1’de başlıyor 

Bu gece 00.15’te ekrana gelecek olan programın ilk bölümüne Orhan Gencebay konuk olacak. Merkezinde TRT Arşiv görüntülerinin olacağı “Zaman Matinesi”, seyirciyi geçmiş ile bugün arasında dolaştıracak, bazen geçmişin insan ilişkilerindeki sıcaklığını gösterecek bazen de sıkıntılarını ekrana yansıtıp bugünün kıymetini bilmeye yöneltecek. “Zaman Matinesi”nin sunuculuğunu Hasan Kaçan yaparken sokak röportajlarını ve yarışmalarını ise Batuhan Aydar gerçekleştirecek. Her bölümünde ünlü bir ismin yer alacağı programda; konukla birlikte arşiv görüntüler üzerine geçmiş-bugün ve gelecek ile ilgili sohbetler gerçekleştirilecek, kısa sokak röportajları ve yarışmalar yapılacak, nostaljik müzik ve videolara yer verilecek.