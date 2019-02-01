Zuhal Topal'a Sofrada kim birinci oldu? (1 Şubat Zuhal Topal'a Sofrada haftanın kazanan ismi kim?)

Zuhal Topal'a Sofrada bugün final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen ve birbirinden farklı yarışmacıları ile dikkat çeken Zuhal Topal'a Sofrada haftanın birincisi 1 Şubat 2019 Cuma günü açıklandı. Haftanın kazanan ismini merak eden takipçiler için Zuhal Topal'a Sofrada yaşananlar, puan durumu ve birinci olan isim ile ilgili detayları bu haberimiz üzerinde derledik.

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu proramda tartışmalar, kavgalar her zamankisi gibi yine eksik olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak.





ZUHAL TOPAL'LA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?



İşte Zuhal Topal'la Sofrada yarışan yarışmacıların puanları



SEDA HANIM: 24

NÖVRESTE HANIM:22

İLKAY HANIM: 25

BETÜL HANIM: 22

HASRET HANIM:



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ- 1 ŞUBAT



Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Hasret Hanım2ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Birinciyi belirleyen en önemli puan ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puan olacak.

Fox TV ekranlarında Uzun bir aradan sonra izleyici ile buluşan Zuhal Topalla Sofrada Programı izleyiciden büyük beğeni kazandı. Yemek programlarını oldukça seven Türk halkının Zuhal Topal gibi sempatik ve neşeli sunucuyu da ekranlarda görünce adeta Fox TV ekranlarına kilitlendi. Peki Zuhal topalla sofrada programına nasıl başvuru yapılır ayrıntıları sizin için paylaşmak istedim.

Fox TV yarışma programına Zuhal topalla sofrada için nasıl başvuru yapılır merak ediyorsanız detayları Sayfamızın ilerleyen bölümlerinde öğrenebilirsiniz. Zuhal Topal uzun bir aradan sonra yeni programı sofradayı tanıttı. Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan yarışma programına başvuru yapmak için formu doldurmanız yeterli. Sayısız başvuru alan program için oldukça iddialı şeyler yazmanız gerekiyor.

Zuhal topalla sofrada programına başvuru formunda öncelikle resmi bilgileriniz isteniyor. Bunlar yapımcı aslında alakadar etmiyor. Desek yeridir adınıza göre seçilmiyorsunuz. Formunuz incelenmeye alındığında 1 dakika bile olmuyor.

Öncelikle eklediğiniz resim yine inceleme başlar formun altında Kendinizi tanıtan yazı da üç beş cümle sizi yarışmacı yapıyor. Oradaki resmi bilgilerden sonra kalan yapımcı firmayı ilgilendiriyor gelinim mutfakta yarışmacılarını izlediğinizde her birinin müzakere içerisinde olduğunu görürsünüz. Çatışmalar kavgalar yaratarak reyting topluyor reyting ne kadar yüksek ise rakamlar o kadar yükseliyor .

Zuhal Topal sofrada başvuru nasıl yapılır ayrıntılarına gelecek olursak formunuzu inceledikten sonra, kendinizi tanıtın kutucuğa sizi mülakata çağrılacak sınıf şeyleri yazın Mesela kayınvalideniz ile çok tezat olduğunuzu mesajını veren cümle ya da eşim ile yeni evlendim ancak diye çarpıcı bir cümle kurmanın daha etkili olacaktır.

Zuhal topalla sofrada nasıl başvuru yapılır ayrıntıları içinde çarpıcı açıklamalar ve süsleyici cümleler en etkili yöntem olacaktır. FOX TV yeni yarışma programı sofrada için başvuru formunu Fox TV internet sitesi üzerinden doldurabilirsiniz.

Zuhal Topal'la Sofrada Formatı Nasıl?

Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

KARİYERİ

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.