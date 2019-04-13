Marmara'da yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- AA
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.
KUVVETLİ SAĞANAK İÇİN TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR
Bölgede, çok bulutlu havanın hakim olması, genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olması öngörülüyor. Yağışların öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlardan, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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