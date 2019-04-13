14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MARMARA

  1. Haberler
  2. Marmara

Marmara'da yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

KUVVETLİ SAĞANAK İÇİN TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Bölgede, çok bulutlu havanın hakim olması, genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olması öngörülüyor. Yağışların öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Erbakan´dan Karamollaoğlu´na çok sert mesajlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA