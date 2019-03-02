1 Mart Cumartesi reyting sonuçları açıkladın mı? İstanbullu Gelin, Kızım, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

İstanbullu Gelin, Kızım, Arka Sokaklar kim birinci oldu? 1 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Kanal D’nin en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokalar yine Cuma gününe damga vurdu. Total’de zirveyi kapan Arka Sokaklar AB’de 4. Sırada yer aldı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber birinci sırada yer aldı. Peki Star TV’de İstanbullu Gelin, Fox TV’de Kızım Totalde ve AB’De kaçıncı oldu? İşte haberimizin ayrıntıları

1 MART REYTİNG SONUÇLARI

1 Mart 2019 reyting sonuçlarına göre Total'de Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokalar zirveyi kaptı. Totalde Arka Sokaklar birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Gülperi üçüncü oldu. Dördüncü sırada Arka Sokaklar (Özet), beşinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, altıncı sırada ise Payitaht Abdülhamid yer adlı. AB grubunda ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber zirvede yer aldı. Payitaht Abdülhamid ikinci, İstanbullu Gelin üçüncü oldu. Dördüncü sırada Arka Sokaklar, beşinci sırada Kızım, altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

ARKA SOKAKLAR 507. BÖLÜM ÖZETİ

Mesut tek başına, Derman ve Muhip’in peşinden, Kemerli mahallesine gider. Mahalle girişinde teröristlerle çatışır ve Derman’ın kaldığı evi bulur. Mesut çapraz ateşte kalır ve şarjörü bitmek üzereyken ekiptekiler gelir. Ekibimiz, Derman ve Muhip’i ellerinden kaçırırlar. Engin, Mesut’u açığa alır. Mesut silah ve rozetini teslim eder.Selin ise, yalnız kalmak için Ağva’da bir otele yerleşir. Otel sahibi ve kızıyla birlikte kötü günlerini atlatmaya çalışır.

KIZIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastalığı ilerleyen Öykü şimdiye kadar geçirdiği atakların en büyüğünü geçirir ve hafızasını kaybeder. Babasını ve evini hatırlamayan Öykü’nün hafızası teyzesiyle yaşadığı günlerde kalmıştır.

Demir’in bütün çabalarına rağmen onu bir yabancı sanmaya devam eden Öykü babasını ne zaman hatırlayacaktır? Demir, her şeye rağmen aralarındaki bağı korumayı başarabilecek midir?