10 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul, Kuzgun kim birinci?

10 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusuna yanıt arayan medya severler, Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul ve Kuzgun arasında kimin reytinglerde birinci olacağını merak ediyor. 10 Nisan reyting sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Sıralama açıklaması yapılır yapılmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 3 Nisan’ın reytingin sonuçlarına baktığımızda Diriliş Ertuğrul AB’de ve Total’de 1., Sen Anlat Karadeniz AB’de 6., Total’de 3., Kuzgun ise AB’de 4., Total’de ise 8. Oldu. İşte haberimizin ayrıntılar…

10 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

10 Nisan reytin sonuçları açıklandığında sayfamızda sizinle paylaşacağız

3 NİSAN REYTİN SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR?

Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir.

İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur.