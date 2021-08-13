12 Ağustos 2021 Perşembe reyting sonuçları: MasterChef, Çok Güzel Hareketler 2, Kazara Aşk reyting sıralaması

13 Ağustos 2021 Cuma 09:09 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:09

12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV ve TRT 1 kanallarında birbirinden eğlenceli yapımlar ekrana geldi. Perşembe akşamı Hababam Sınıfı, Çok Güzel Hareketler 2, Kazara Aşk, Sen Çal Kapımı, Seksenler, İkimizin Sırrı ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

12 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Star TV'de yayınlanan "Kazara Aşk" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Gol Kralı" isimli Türk sineması yer aldı.

12 Ağustos Perşembe Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.