12 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef, Ana Haber, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması

12 Temmuz reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Yarından Sonra, ATV'de Shazam 6 Güç, Star TV'de Dipten Gelen isimli yabancı sinema filmleri izleyici ile buluştu. Aynı saatlerde Show TV'de Üç Kağıtçı, Fox TV'de ise Babasının Kızı isimli yerli sinema filmleri ekrana geldi. TRT1'de Benim Güzel Ailem, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 12 Temmuz 2023 reyting sonuçları



12 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



12 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de en çok izlenen proje Güldür Güldür Show olurken, 2. sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

12 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.