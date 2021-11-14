13 Kasım 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Elkızı, O Ses Türkiye, Şarkılar Bizi Söyler reyting sıralaması

14 Kasım 2021 Pazar 09:25 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 09:25

13 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Kocan Kadar Konuş: Diriliş, FOX Tv'de Elkızı, Tv8'de O Ses Türkiye, TRT1'de 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı: Türkiye-Cebelitarık, Show Tv'de Güldür Güldür Show, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 13 Kasım 2021 reyting sonuçları

13 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

13 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.