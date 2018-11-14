14 Kasım reyting sonuçları 2018 Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? 14 Kasım 2018 reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması ne durumda? Reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları 14 Kasım reytingleri belli oldu mu? Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Geçen haftaki reyting sonuçlarına bakacak olursak; 7 Kasım tarihinde Total'de TRT 1'de ekranlara gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1.sırada yer alırken, 2.sırada ATV'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi , 3.sırada "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti yer aldı.AB'de ise 1.sırada "Diriliş Ertuğrul", 2.sırada "Diriliş Ertuğrul"un özeti, 3.sırada ise "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" yer aldı. Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez.

14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU? 7 KASIM 2018

Çarşamba gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

7 Kasım 2018 reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı.

Totalde Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Diriliş Ertuğrul (ÖZET) üçüncü, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dördüncü oldu.

AB grubunda da Diriliş Ertuğrul birinci, Diriliş Ertuğrul (ÖZET) ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü, Sen Anlat Karadeniz dördüncü sırada yer aldı.

Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

TOTAL

AB

ABC1

13 Kasım reyting sonuçları açıklandı

13 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 31.31 share alan Kadın dizisi birinci, 19.35 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 19.06 share alan Kadın özet üçüncü, 12.08 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çzet beşinci oldu. AB puan türünde 27.26 share alan Kadın birinci sırada, 18.84 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18.84 share ile ikinci sırada, Masterchef Türkiye 12.34 share ile beşinci sırada, Ufak Tefek Cinayetler 10.82 share ile altıncı sırada yer aldı. ABC puan türünde Kadın 29.52 share alarak zirveye yerleşti. 19.63 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 8.91 share alan Ufak Tefek Cinayetler yedinci oldu.

REYTİNG SONUÇLARI İLK 20 SIRALAMA

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.