14 Şubat 2021 reyting sonuçları: Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu?

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:26

Pazar akşamı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar ekrana geldi. Dün Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerim Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor izleyenleriyle buluştu. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reytingler Televizyon izleme araştırmaları kurumu tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak sıralanıyor. Buna göre; Pazar reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Pazar akşamı ekranlardaArıza, Hercai, Kefaret, Menajerim Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizilerde; Total, AB ve 20+ABC1 kriterleriyle ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

14 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen haftanın Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, İkinci sırada Menajerimi Ara, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SURVIVOR TV8

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 KEFARET FOX

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 HERCAI ATV

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 MENAJERIMI ARA STAR TV

3 SURVIVOR TV8

4 KEFARET FOX

5 A.RIZA SHOW TV

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KEFARET (OZET) FOX

10 MENAJERIMI ARA (OZET) STAR TV

Reyting sonuçları sayesinde, en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting sonuçları, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.