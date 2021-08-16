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Medya

15 Ağustos 2021 Pazar reyting sonuçları: MasterChef, İkimizin Sırrı reyting sıralaması

15 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı yayınlanan Umudumuz Şaban, Şef Akademi, Tokatçı, İkimizin Sırrı, Mandıra Filozofu İstanbul, Hükümet Kadın ve Masterchef Türkiye 2021 reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 15 Ağustos 2021 reyting sonuçları

16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:24 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:24
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15 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamı Star Tv'de Hükümet Kadın, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de İkimizin Sırrı, Show Tv'de Tokatçı, Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, FOX Tv'de Umudumuz Şaban, TRT1'de Seneye Bu Zamanlar izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 15 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

15 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Mandıra Filozofu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" 3.sırada Show Tv'de Show ana haber yer aldı.

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