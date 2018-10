Reyting sonuçları açıklandı 15 Ekim 2018 Çukur, Yasak Elma, Söz, Can Kırıkları birinci kim oldu 15 Ekim Reyting sonuçları açıklandı .2018 Çukur, Yasak Elma, Söz, Can Kırıkları kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? 15 Ekim 2018 reyting sonuçları nasıl? Pazartesi reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması ne durumda? Reyting sonuçlarında kıran kırana mücadele dün akşamda devam etti. 15 Ekim reyting sonuçlarında Çukur dizisi birinci oldu. Çukur’u total reyting listesinde Söz takip ederken, Çukur dizisi özeti üçüncü, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dördüncü, Söz dizisi özeti beşinci, Yasak Elma adlı dizi ise altıncı oldu.Show TV’nin sevilen dizisi Çukur reytingler, FOX TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma reytingleri araştırılıyor. Peki Star TV’nin fenomen dizisi Söz reyting sonuçları ne durumda? İşte merak edilen reyting sıralaması... Hangi dizinin veya programların daha çok izlendiği yine merak konusu olurken Pazartesi akşamlarına bir de MasterChef ve Can Kırıkları dizisi de dahil oldu. Peki yeni yayın gününde MasterChef'in reyting sonuçları nasıl oldu? Bu hafta Show TV Çukur dizisi, Star TV Söz dizisi rekabetine Can Kırıkları da katıldı. Geçen hafta ise Dizi sezonunun açılması ile birlikte reytinglerde rekabet de arttı. Çukur, 8 Ekim reyting sonuçlarına göre liderliği elde etti. Geçen hafta da reyting sıralamasında ikinci olan Söz yerini korudu. Yeni dizi Can Kırıkları listede 12. sırada yer bulmuştu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte merak edilen 15 Ekim reyting sonuçları hakkında detaylar

0 x 15 Ekim Reyting sonuçları belli oldu. 2018 Çukur, Yasak Elma, Söz, Can Kırıkları kim birinci oldu? 15 Ekim 2018 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi reyting sonuçları nasıl? Dünkü reyting sonuçları nasıl? Reyting sıralaması ne durumda? 15 Ekim’de Can Kırıkları, Çukur, Söz ve Yasak Elma reyting sıralaması nasıl? Diziler, programlar, yarışmalar ve reality yayınların damga vurduğu günde en çok ne izlendi? Show TV’de yayınlanan Çukur reyting sonuçları ve Star TV’de izlenme rekoru kıran Söz reytingleri ne durumda? Geçen hafta Total puan türünde 27.3 share alan Çukur birinci sırada, 18.59 share alan Söz ikinci sısrada, 11.14 share alan Yasak Elma altıncı sırada, 6.89 share alan Can Kırıkları altıncı sırada yer aldı. AB puan türünde Çukur 31.17 share alarak birinci, Yasak Elma 11.38 share alarak ikinci, Söz 11.66 share alarak dördüncü oldu. Reytinglerde Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demektir. İşte merak edilen 15 Ekim reyting sonuçları TOTAL, AB ABC1 sıralaması 15 EKİM REYTİNG SONUÇLARI Ekranlarda dün akşamın en çok izlenen dizi ve programları belli oldu. Geçtiğimiz sezon kendi izleyicisini oluşturan ve bu seneye de hızlı bir başlangıç yapan Çukur dizisi birinci oldu. Çukur’u total reyting listesinde Söz takip ederken, Çukur dizisi özeti üçüncü, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dördüncü, Söz dizisi özeti beşinci, Yasak Elma adlı dizi ise altıncı oldu. TOTAL AB GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 8 EKİM 2018 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 27.3 share alan Çukur birinci sırada, 18.59 share alan Söz ikinci sısrada, 11.14 share alan Yasak Elma altıncı sırada, 6.89 share alan Can Kırıkları altıncı sırada yer aldı. AB puan türünde Çukur 31.17 share alarak birinci, Yasak Elma 11.38 share alarak ikinci, Söz 11.66 share alarak dördüncü oldu. ABC puan türünde Çukur 30.68 share alarak birinciliğe adını yazdırdı. Söz dizisi 14.31 share ile ikinci, Çukur özet 15.96 share ile dördüncü, Yasak Elma 11.7 share ile beşinci, Söz özet 11.31 share ile altıncı oldu. 14 EKİM REYTİNG SONUÇLARI Pazar akşam televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Rusya Türkiye maçı ilk sırada yer aldı, Savaşçı dizisi ikinci sırada kendine yer bulurken, O Ses Türkiye adlı yarışma üçüncü oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi dördüncü oldu, Ağlama Anne adlı dizi ise beşinci sırada yer aldı. İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor.. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir. A/B ve TOTAL ne demek? Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek. REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %. SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay. YORUMLAR 0

