‘15 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?’ sorularına vatandaşlarımız tarafından şimdiden yanıt aranmaya başladı. Medya sever izleyiciler reyting sıralamasında hangi programın kaçıncı sırada yer alacağını merak ediyor. 15 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 15 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon kanallarında tam bir sinema şöleni var. Kanal D’de Kule Soygunu, Star TV’de Dağ, Show TV’de Turist, TV8’de Merdiven Baba, ATV’de ise geçen haftanın reyting birincisi Canevim dizisi var. Geçen hafta ekranlara gelen sinema filmlerinde Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi her üç kategoride de üçüncü sırada yer almıştı. İşte 15 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…

15 TEMMUZ REYTİNG SONUÇARI AÇIKLANDI MI?

15 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak açıklanır açıklanmaz sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

8 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

24 HAZİRAN REYTİNH SONUÇARI

AB

TOTAL

ABC1

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir