23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7063
  • 6,4301
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

15 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?

Milyonlarca medya sever, ‘15 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aranmaya başladı. Hangi programın kaçıncı sırada yer alacağı merak ediliyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak açıklanır açıklanmaz sayfamızdan öğrenebilirsiniz. 15 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon kanallarında tam bir sinema şöleni var. Kanal D’de Kule Soygunu, Star TV’de Dağ, Show TV’de Turist, TV8’de Merdiven Baba, ATV’de ise geçen haftanın reyting birincisi Canevim dizisi var. İşte 15 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘15 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?’ sorularına vatandaşlarımız tarafından şimdiden yanıt aranmaya başladı. Medya sever izleyiciler reyting sıralamasında hangi programın kaçıncı sırada yer alacağını merak ediyor. 15 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 15 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon kanallarında tam bir sinema şöleni var. Kanal D’de Kule Soygunu, Star TV’de Dağ, Show TV’de Turist, TV8’de Merdiven Baba, ATV’de ise geçen haftanın reyting birincisi Canevim dizisi var. Geçen hafta ekranlara gelen sinema filmlerinde Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi her üç kategoride de üçüncü sırada yer almıştı. İşte 15 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…

15 TEMMUZ REYTİNG SONUÇARI AÇIKLANDI MI?

15 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak açıklanır açıklanmaz sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

8 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

24 HAZİRAN REYTİNH SONUÇARI

AB

TOTAL

ABC1

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

 
1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir
 
 

 

 

Başkan Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

F.Bahçe'de Muriç'i yedek bırakacak transfer

F.Bahçe'de Muriç'i yedek bırakacak transfer

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Cumhurbaşkanlığı'ndan anlamlı 15 Temmuz videosu

Cumhurbaşkanlığı'ndan anlamlı 15 Temmuz videosu

Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında

Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında

İtalya'da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

İtalya'da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

Türkiye’den bir ilk: Lansmanı yapıldı

Türkiye’den bir ilk: Lansmanı yapıldı
 

POPÜLER HABERLER

Hainin son anları güvenlik kamerasında

Hainin son anları güvenlik kamerasında

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA