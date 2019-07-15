15 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?
Milyonlarca medya sever, ‘15 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?’ sorularına şimdiden yanıt aranmaya başladı. Hangi programın kaçıncı sırada yer alacağı merak ediliyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak açıklanır açıklanmaz sayfamızdan öğrenebilirsiniz. 15 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon kanallarında tam bir sinema şöleni var. Kanal D’de Kule Soygunu, Star TV’de Dağ, Show TV’de Turist, TV8’de Merdiven Baba, ATV’de ise geçen haftanın reyting birincisi Canevim dizisi var. İşte 15 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…
‘15 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?’ sorularına vatandaşlarımız tarafından şimdiden yanıt aranmaya başladı. Medya sever izleyiciler reyting sıralamasında hangi programın kaçıncı sırada yer alacağını merak ediyor. 15 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 15 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon kanallarında tam bir sinema şöleni var. Kanal D’de Kule Soygunu, Star TV’de Dağ, Show TV’de Turist, TV8’de Merdiven Baba, ATV’de ise geçen haftanın reyting birincisi Canevim dizisi var. Geçen hafta ekranlara gelen sinema filmlerinde Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi her üç kategoride de üçüncü sırada yer almıştı. İşte 15 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları haberimizin detayları…
15 TEMMUZ REYTİNG SONUÇARI AÇIKLANDI MI?
15 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak açıklanır açıklanmaz sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
8 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
1 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
24 HAZİRAN REYTİNH SONUÇARI
AB
TOTAL
ABC1
17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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