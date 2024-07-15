15 Temmuz'un 8. yılı... Şanlı direnişin ruhu 24 TV ekranlarında yaşatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken destansı 15 Temmuz direnişinin ruhu 24 TV ekranlarında yaşatılıyor.

24 TV, uzman isimlerin katılımıyla 15 Temmuz'un iç yüzünü ortaya koyuyor.



"FETÖ'CÜLER TÜRK MİLLETİNİN DİRENİŞİNİ HESAP EDEMEDİLER"



FETÖ'yü uluslararası emperyalizmin stratejik olarak geliştirmiş olduğu bir örgüt olarak nitelendiren Stratejist Prof. Dr. Cemal Zehir, FETÖ'cüler, "Türk halkının ve Türk milletinin direnişini, Sayın Cumhurbaşkanımızın can siper hane ve canı pahasına darbeye karşı dik duruşunu hesap edemediler" dedi.

"DARBE GİRİŞİMİ FETÖ İÇİN BİR MECBURİYETTİ"



"Oyun" diyenlerin aslında FETÖ'nün söylenmesini istedikleri şeyi yaydıklarını belirten Diriliş Postası Genel Yayın Yön. Merve Şebnem Oruç, "FETÖ'nün o geceki darbe girişimi onlar için bir mecburiyetti. Çünkü artık onlarla mücadele etmeye başlamış bir devlet vardı. FETÖ'nün en büyük hilesi 15 Temmuz'un aslında yaşanmadığını düşündürmeleridir. "Bu bir oyundu" diyenler, hep aslında onlar için çabaladı." ifadelerini kullandı.

DARBECİLERİN KOMUTA MERKEZİ: AKINCI ÜSSÜ



15 Temmuz darbe girişiminin en kritik noktalarından biri Akıncı Üssü'ydü. FETÖ'nün sivil mahrem imamları, hain darbe girişimini buradan yönetti. Detayları 24 TV Ankara Editörü Hande İpekgil aktardı.