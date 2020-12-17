16 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

17 Aralık 2020 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:17

16 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun ev kaderindir ve Benim adım Melek dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 16 Aralık 2020 reyting sonuçları…

16 Aralık 2020 reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan programların izlenme oranlarına göre açıklanıyor. Çarşamba akşamı Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun ev kaderindir ve Benim adım Melek gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre dün akşamın en çok izlenen programı belli oldu.

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün akşam günü TRT 1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, TV 8'de ise Doğduğun ev kaderindir, FOX'ta ise Zümrüdüanka dizisi izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

İşte geçen hafta Çarşamba gününün reyting sonuçları:

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSİZ KANAL D

3 SADAKATSİZ (ÖZET)

4 SELÇUK TEPELİ FOX HABER

5 ESRA EROL'DA ATV

6 KURULUŞ OSMAN ÖZET ATV

7 HAVA DURUMU

8 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV