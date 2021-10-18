Son Yaz, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması! 16 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:28

16 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Organize İşler, FOX Tv'de Son Yaz (final), Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 16 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

16 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. İşte 16 Ekim reyting sıralaması...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM