İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2021 Salı / 13 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3717
  • EURO
    10,9349
  • ALTIN
    534.489
  • BIST100
    1417.7
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Son Yaz, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması! 16 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları
Medya

Son Yaz, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması! 16 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları

16 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları aaçıklandı. Cumartesi akşamı; Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Organize İşler, Son Yaz (final), Gönül Dağı, Güldür Güldür Show ve Masterchef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 16 Ekim 2021 reyting sonuçları

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:28
ABONE OL

16 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Organize İşler, FOX Tv'de Son Yaz (final), Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 16 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

16 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. İşte 16 Ekim reyting sıralaması...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.