16 Ocak 2021 İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show 9. bölüm fragmanı

15 Ocak 2021 Cuma 17:24 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 17:24

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da izleyicisiyle buluşacak. Bu hafta İbo Show izleyenleri türküye doyacak. Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı 16 Ocak 2021 İbo Show konukları...

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un yeni bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. 16 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları; aluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır olacak.

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İbo Show konukları bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüme hangi ünlü isimlerin kimler olduğu belli oldu. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, müzik ve muhabbetle dolu bir gece izleyiciyle buluşacak. Star TV yayın akışına göre 20:00’de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır bulunuyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show programının 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır bulunuyor. Hüseyin Turan’ın, ‘Ben zaten bir türkü söylüyorum, 10 sene sonra fark ediliyor.’ demesi stüdyoda kahkahalara sebep oldu. Haluk Levent’in zeybek oynaması dikkatleri çekti.

İBO SHOW 9. BÖLÜM FRAGMANI





Her hafta birbirinden ünlü isimleri programında ağırlayan efsane isim İbrahim Tatlıses bu hafta da İBO Show'da izleyenlerini sanatçı konuklarıyla ekranlara kilitlerken Cumartesi akşamlarının beğeniyle takip edilen programının bu haftaki konukları arasında ünlü sanatçı Haluk Levent olacak.

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor. 16 Ocak Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde birbirinden değerli sanatçılar şarkılarıyla geceye renk katacak.