16 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

17 Ocak 2021 Pazar 09:14 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 09:14

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Cumartesi akşamı ekranlarda; Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Maraşlı, Sen Çal Kapımı, İbo Show, Survivor 2021 ve Gönül Dağı yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 16 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Cumartesi günü Star Tv'de İbo Show, Kanal D’de Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti, Tv8’de Survivor 2021, TRT1’de Gönül Dağı, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, Atv'de Maraşlı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

16 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacaktır.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada TV8’de ilk bölümü ekrana gelen “Survivor”, 2. Sırada TRT1’de yayınlanan “Gönül Dağı”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Survivor”, 2.sırada “Gönül Dağı”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR TV8

2 GONUL DAGI TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 RECEP IVEDIK 5 (T.S) TV8

7 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

8 IBO SHOW STAR TV

9 DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D