19 Ağustos 2021 Perşembe 10:54 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:54

18 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı Star Tv'de Görümce, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Oyun Gecesi, Show Tv'de Aile Arasında, Kanal D'de Transformers5, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, TRT1'de Dünya Hali izleyenleriyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 18 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

18 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Sen Çal Kapımı, üçüncülüğü ise FOX Ana Haber aldı.



AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncü sırada ise Aile Arasında Türk Sineması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SEN CAL KAPIMI FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 TRANSFORMERS 5 SON SOVALYE (Y.S) KANAL D

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

7 AILE ARASINDA (T.S) SHOW TV

8 GORUMCE (T.S) STAR TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 AILE ARASINDA (T.S) SHOW TV

4 ROMANYA-TURKIYE CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT SPOR

5 SEN CAL KAPIMI FOX

6 THOR RAGNAROK (Y.S) ATV

7 TRANSFORMERS 5 SON SOVALYE (Y.S) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 OYUN GECESI (Y.S) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

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