18 Ekim reyting sonuçları 2018 Avlu mu Bizim Hikaye mi Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci oldu
18 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? 2018 Avlu mu Bizim Hikaye mi Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? Perşembe reyting sıralaması merak ediliyor. 18 Ekim 2018 reyting sonuçlarının galibi kim oldu? FOX TV’de Bizim Hikaye reytingleri, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları, Star TV’de Avlu reyting sonuçları ne durumda? Peki, 18 Ekim'e ait total reyting sonuçları neler oldu ve AB reyting sıralaması nasıl şekillendi? Televizyon dizileri arasında yine kıyasıya rekabet devam etti. Geçen haftaki reyting sonuçlarında kim birinci olmuştu? 11 Ekim 2018 Reyting sonuçlarına göre Perşembe günü ekrana gelen yapımlar arasında ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Total ve AB grubunda zirveyi kaptı.İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte merak edilen 18 Ekim reyting sonuçları sıralaması...
18 Ekim reyting sonuçları 2018 Avlu mu Bizim Hikaye mi Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci oldu? Hangi dizi en çok izlendi? Perşembe reyting sıralaması ne durumda? 18 Ekim 2018 reyting sonuçlarında kıyasıya rekabet devam etti. Star TV’de Avlu dizisi, FOX TV’de Bizim Hikaye reytingleri ve ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları ne durumda? Peki, 18 Ekim'e ait total reyting sonuçları neler oldu ve AB reyting sıralaması nasıl şekillendi? Geçen haftaki reyting sonuçlarında neler oldu? 11 Ekim 2018 Reyting sonuçlarına göre Perşembe günü ekrana gelen yapımlar arasında ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Total ve AB grubunda zirveyi kaptı. Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Bizim Hikaye üçüncü oldu. AB grubunda da Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Türkiye Bosna Hersek Hazırlık Karşılaşması üçüncü sırada yer aldı. Reytinglerde Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.
18 Ekim reyting sonuçları
Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI (11 EKİM 2018)
Perşembe gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.
11 Ekim 2018 Reyting sonuçlarına göre Perşembe günü ekrana gelen yapımlar arasında ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Total ve AB grubunda zirveyi kaptı.
Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Bizim Hikaye üçüncü oldu.
AB grubunda da Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Türkiye Bosna Hersek Hazırlık Karşılaşması üçüncü sırada yer aldı.
Ana Haberlerde Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.
TOTAL
AB
17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI
Çarşamba gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.
17 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz zirveyi kaptı.
Totalde Sen Anlat Karadeniz birinci, Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) ikinci, Fox Ana Haber üçüncü oldu.
AB grubunda da Sen Anlat Karadeniz birinci, Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) ikinci, Fox Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.
TV8'de ekrana gelen Jet Sosyete dizisi Total'de 15. sırada yer alırken, AB grubunda ise 4. sırada yer aldı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın Total'de sekinci AB grubunda ise altıncı sırada yer aldı.
Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.
TOTAL
AB
İzleyici Ölçümü nedir ?
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?
Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.
A/B ve TOTAL ne demek?
Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.
REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.
SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.
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