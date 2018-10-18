18 Ekim reyting sonuçları 2018 Avlu mu Bizim Hikaye mi Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci oldu? Hangi dizi en çok izlendi? Perşembe reyting sıralaması ne durumda? 18 Ekim 2018 reyting sonuçlarında kıyasıya rekabet devam etti. Star TV’de Avlu dizisi, FOX TV’de Bizim Hikaye reytingleri ve ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları ne durumda? Peki, 18 Ekim'e ait total reyting sonuçları neler oldu ve AB reyting sıralaması nasıl şekillendi? Geçen haftaki reyting sonuçlarında neler oldu? 11 Ekim 2018 Reyting sonuçlarına göre Perşembe günü ekrana gelen yapımlar arasında ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Total ve AB grubunda zirveyi kaptı. Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Bizim Hikaye üçüncü oldu. AB grubunda da Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Türkiye Bosna Hersek Hazırlık Karşılaşması üçüncü sırada yer aldı. Reytinglerde Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

18 Ekim reyting sonuçları

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI (11 EKİM 2018)

Perşembe gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

11 Ekim 2018 Reyting sonuçlarına göre Perşembe günü ekrana gelen yapımlar arasında ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Total ve AB grubunda zirveyi kaptı.

Totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Bizim Hikaye üçüncü oldu.

AB grubunda da Bir Zamanlar Çukurova birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Türkiye Bosna Hersek Hazırlık Karşılaşması üçüncü sırada yer aldı.

Ana Haberlerde Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

TOTAL

AB

17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Çarşamba gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

17 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz zirveyi kaptı.

Totalde Sen Anlat Karadeniz birinci, Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) ikinci, Fox Ana Haber üçüncü oldu.

AB grubunda da Sen Anlat Karadeniz birinci, Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) ikinci, Fox Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.

TV8'de ekrana gelen Jet Sosyete dizisi Total'de 15. sırada yer alırken, AB grubunda ise 4. sırada yer aldı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın Total'de sekinci AB grubunda ise altıncı sırada yer aldı.

Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

TOTAL

AB