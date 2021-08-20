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Medya

19 Ağustos 2021 Perşembe reyting sonuçları: Masterchef, Kazara Aşk reyting sıralaması

19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamı Star Tv'de Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçı, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı, Show Tv'de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Postacı, TRT1'de Seksenler dizisi izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 19 Ağustos 2021 reyting sonuçları

20 Ağustos 2021 Cuma 09:07 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:07
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19 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı yayınlanan Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı, Çok Güzel Hareketler 2, Kazara Aşk, Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, ve Masterchef Türkiye 2021 reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 19 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

19 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Hababam Sınıfı" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada "Hababam Sınıfı" yer aldı.

19 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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