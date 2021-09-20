19 Eylül 2021 reyting sonuçları açıklandı! Uzak Şehrin Masalı, İkimizin Sırrı, Yargı reyting sıralaması

20 Eylül 2021 Pazartesi 10:50 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:50

19 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de İkimizin Sırrı, Star Tv'de Benzemez Kimse Bize, FOX Tv'de Uzak Şehrin Masalı, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Türkiye-İspanya Maçı, Show Tv'de İçimizden Biri dizisi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 19 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

19 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte MasterChef Türkiye, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Uzak Şehrin Masalı yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Uzak Şehrin Masalı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Yargı, üçüncülükte ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

Yargı 1. bölüm full izle!

İkimizin Sırrı 7. bölüm izle Youtube!

Uzak Şehrin Masalı 2. Bölüm full izle!