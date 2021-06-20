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Medya

19 Haziran 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Survivor, İbo Show, Kardeşlerim reyting sıralaması

19 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi reytinglerine göre yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Cumartesi akşamı Tv8'de Survivor, Kanal D'de Harry Potter ve Sırlar Odası, Atv'de Kardeşlerim, Show Tv'de Güldür Güldür, Star Tv'de İbo Show ve TRT1'de UEFA EURO 2020 İspanya-Polonya maçı izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle neticesinde sıralanıyor. İşte Cumartesi dizilerinin reyting sıralaması

20 Haziran 2021 Pazar 11:14 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 11:14
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19 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Harry Potter ve Sırlar Odası, Kardeşlerim, İbo Show, Survivor, Şef Akademi, EURO 2020 İspanya-Polonya maçı, Güldür Güldür Show ekrana geldi. Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü İspanya-Polonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması aldı. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 19 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları TİAK tarafından yayımyandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü İspanya-Polonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada İspanya-Polonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, üçüncü sırada Portekiz-Almanya UEFA Euro 2020 yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 SURVIVOR TV8

3 ISPANYA-POLONYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 PORTEKIZ-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 IBO SHOW STAR TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 ISPANYA-POLONYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

3 PORTEKIZ-ALMANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 SURVIVOR EKSTRA TV8

6 MACARISTAN-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

9 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

10 IBO SHOW STAR TV

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