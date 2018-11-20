Pazartesi Çukur mu Söz mü Yasak Elma mı kim birinci oldu 19 Kasım 2018 reyting sonuçları yayında

19 Kasım reyting sonuçları yayınlandı. 2018 Çukur mu Söz mü Yasak Elma mı kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? Televizyon dizileri arasında reyting rekabeti devam ediyor. Söz dizisi reyting sonuçları ne durumda? Pazartesi 19 Kasım 2018 reyting sonuçlarında TOTAL AB ABC1 sıralaması nasıl? 19 Kasım Pazartesi reyting sonuçları merak konusu oldu. Hangi dizinin veya programların daha çok izlendiği yine merak konusu olurken Pazartesi akşamlarına katılan MasterChef ise reytinglerde iyi durumda. 19 Kasım reyting sonuçları belirlenecek. Üç dizi reytinglerde kıyasıya yarıştı. Çukur, Söz ve Yasak Elma reyting sıralaması nasıl şekillendi? Reyting sonuçlarında; İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil. Kaynak: Reyting ne demek? Reyting nasıl ölçülür? Total mi önemli AB sıralaması mı? İşte reyting sonuçları...

19 Kasım 2018 reyting sonuçları

19 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarında Çukur dizisi birinci olurken Söz dizisi onu ikincilikle takip etmiştir.

TOTAL

AB

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI

12 KASIM REYTİNG BİRİNCİSİ KİM?

12 Kasım tarihinde Total'de Show TV'de ekrana gelen "Çukur" dizisi 1.sırada yer alırken, 2.sırada Star TV'de ekrana gelen "Söz" dizisi, 3.sırada "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" yer aldı.AB'de ise 1.sırada "Çukur", 2.sırada "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber", 3.sırada ise Fox TV'de ekrana gelen "Yasak Elma" dizisi yer aldı.

TOTAL

AB

ABC1

18 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla 18 Kasım tarihli reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarına göre total sırlamasında ilk beşe tek dizi girebildi. Savaşçı dizisi ilk sırada yer alırken, onu takip eden dizi ise altıncı sıradaki Elimi bırakma oldu. Yeni sezon dizileri Ağlama Anne ve Bir Litre Gözyaşı onuncu ve onbirinci sırada yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.