19 Temmuz reyting sonuçları: Ana Haber, MasterChef, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması

19 Temmuz reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Armageddon, ATV'de ise Uzaydan Gelen Fırtına isimli yabancı sinema filmleri yayınlanırken, aynı saatlerde Show TV'de Avanak Abdi, Fox TV'de Orta Direk Şaban isimli yerli sinema filmleri seyirci karşısına çıktı. TRT1'de Benim Güzel Ailem dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşurken, Star TV'de Patlat Kazan, TV8'de MasterCheff All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 19 Temmuz 2023 reyting sonuçları



19 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Benim Güzel Ailem", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Show TV'de ekrana gelen Türk sineması "Hababam Sınıfı Güle Güle" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Benim Güzel Ailem", 2.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen yabancı sinema "Shazam 6 Güç" yer aldı.

19 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.