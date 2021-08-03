2 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sonuçları: Masterchef, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası reyting sıralaması

3 Ağustos 2021 Salı 09:32 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 09:32

2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi akşamı Star Tv'de Organize İşler: Sazan Sarmalı 2, Tv8'de Masterchef Türkiye, Atv'de Aşkın Tarifi, Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Aşkın Tarifi, FOX Tv'de Oluversin Gari, TRT1'de Mahrem izleyenleriyle buluştu. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

2 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kalp Yarası, ikinciliği MasterChef Türkiye üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Kalp Yarası, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KALP YARASI ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 KALP YARASI (OZET) ATV

5 ASKIN TARIFI KANAL D

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MAHREM TRT 1

8 IKI GONUL BIR OLUVERSIN GARI (T.S) FOX

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 KALP YARASI ATV

3 FOX ANA HABER FOX

4 MAHREM TRT 1

5 ASKIN TARIFI KANAL D

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 KOCAN KADAR KONUS (T.S) STAR TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 IKI GONUL BIR OLUVERSIN GARI (T.S) FOX

10 KALP YARASI (OZET) ATV

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