2 Mayıs reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Jet Sosyete, Avlu gecenin lideri kim?
2 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Birbirinden iddialı yapımların ekrana geldiği bu gece herkes hangi dizinin zirvede yer alacağını merak ediyor. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Çarpışma ve televizyon ekranlarında final yapacağı konuşulan Jet Sosyete bu gece izleyicilerle buluşacak. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Geçen haftanın sonuçlarına baktığımızda, AB, total ve ABC1’de ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 30. Son bölüyle lider olmuştu. Haberimizin detayları aşağıda…
2 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Jet Sosyete, Avlu gecenin lideri kim? Birbirinden iddialı dizilerin ekrana geldiği Perşembe geceleri, dizi severler geceyi hangi dizinin zirvede tamamlayacağını şimdiden konuşmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Çarpışma ve televizyon ekranlarında final yapacağı konuşulan Jet Sosyete bu gece izleyicilerle buluşacak. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Geçen haftanın sonuçlarına baktığımızda, AB, total ve ABC1’de ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 30. Son bölüyle lider olmuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni her üç kategoride de ikinci olurken, Jet Sosyete AB’de üçüncü, Total’de 17. ABC1’de ise altıncı olmuştu. Avlu da AB’de geceyi sekizinci, Total’de ise beşinci sırada tamamlamıştı. İşte detaylar…
2 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
2 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
25 NİSAN REYTİN SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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