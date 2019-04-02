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2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı kim birinci oldu?

2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna televizyon severler tarafından yanıt aranıyor. Özellikle medya gündemini takip eden izleyiciler kimin birinci olduğunu merak ediyor. Her gün kıran kırana geçen mücadele 2 Nisan Salı günü reytinglere nasıl yansıyacak araştırılıyor. Özellikle Salı günleri FOX TV’de ekranlara gelen Kadın dizisi ve ATV’nin reytinglerde zirveye oynayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri arasındaki rekabet ilgiyle takip ediliyor. Hangi dizinin bu haftayı önde kapadığına dair veriler elimize ulaştığı anda sizinle paylaşacağız. Geçen hafta Salı günkü sonuçlara baktığımızda AB’de ve Total’de Kadın birinci olmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise AB’de 3., Total’de 2. Sıradaydı. İşte ayrıntılar…

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2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Medya gündemini yakından takip edenler bu hafta kimin birini olduğunu araştırıyor. Miraç Kandili’nin olduğu bu kutsal günde TV programlarının ya da dizilerinin reyrting sonuçlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Özellikle Salı günleri FOX TV’de ekranlara gelen Kadın dizisi ve ATV’nin reytinglerde zirveye oynayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri arasındaki rekabet ilgiyle takip ediliyor. Hangi dizinin bu haftayı önde kapadığına dair veriler elimize ulaştığı anda sizinle paylaşacağız. Geçen hafta Salı günkü sonuçlara baktığımızda AB’de ve Total’de Kadın birinci olmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise AB’de 3., Total’de 2. Sıradaydı. İşte ayrıntılar…

 

2 NİSAN REYTİN SONUÇLARI

2 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Veriler elimize ulaştığı anda sizinle paylaşacağız

 

26 MART REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTEL

 

AB

REYTİNG NEDİR?
 
 
 
Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
 
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir.
 
 
 
İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur.

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