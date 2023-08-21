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Medya

20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ana Haber, Masterchef, Yaz Şarkısı reyting sıralaması

20 Ağustos 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda Gündüz kuşağı ve gece kuşağında birbirinden farklı programlar yayınlandı; Cumartesi televizyonlarda Koruyucu, Hababam Sınıfı uyanıyor, Kalp Yarası, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Yaz Şarkısı, Patron Mutlu Son İstiyor, Karateci Çocuk ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 20 Ağustos reyting sonuçları

21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
20 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Ana Haber, Masterchef, Yaz Şarkısı reyting sıralaması
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20 Ağustos reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Star TV'de Patron Mutlu Son İstiyor, Fox TV'de Yaz Şarkısı, Show Tv'de Hababam Sınıfı uyanıyor, TV 8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Karateci Çocuk ve ATV'de Kalp Yarası dizisi ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 20 Ağustos 2023 reyting sonuçları

20 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

20 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen yabancı sinema filmi Jurassic World, 3. sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada ise "MasterChef Türkiye All Star Özet" yer aldı.

20+ABC1'de ise ilk sırada Masterchef, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Kanal D'de yayınlanan Jurassic World yabancı sinema filmi yer aldı.

20 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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