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Medya

20 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Müge Anlı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reytingleri

20 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Salı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Show TV'de Baba, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Bir Peri Masalı, Star TV'de Gecenin Ucunda, TRT1'de ise Yürek Çıkmazı isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. TV8'de ise MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 20 Aralık 2022 reyting sonuçları

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
20 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Müge Anlı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reytingleri
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20 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, MasterChef Türkiye, Bir Peri Masalı ve Gecenin Ucunda dizileri ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte Salı dizilerinin reyting listesi

20 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

20 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV

2 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ATV ANA HABER ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 UC KIZ KARDES KANAL D

7 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 YUREK CIKMAZI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 YUREK CIKMAZI TRT 1

4 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 UC KIZ KARDES KANAL D

6 YUREK CIKMAZI TRT 1

7 BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

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