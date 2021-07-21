20 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Salı reyting sıralaması

21 Temmuz 2021 Çarşamba 05:35 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 05:35

Reyting sonuçları, Salı akşamı yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam TV8'de Masterchef Türkiye, Show Tv'de Güldür Güldür Show, FOX Tv'de Artık Oluversin Gari, Star'da Ada Masalı (tekrar), Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Mary Poppins Dönüyor, TRT1'de Gönül Dağı izleyenleriyle buluştu. Peki 20 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 20 Temmuz 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki 20 Temmuz 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Salı akşamı yayınlanan dizi, film ve haber bültenlerinin ekran karnesi.

20 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - BAHT OYUNU

3 - MARAŞLI

4 - ADA MASALI

5 - FOX ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - BAHT OYUNU

3 - FOX ANA HABER

4 - MARAŞLI

5 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR)