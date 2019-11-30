2019 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü´nün Sahipleri 24 Portre’de

24 Portre, 1 Aralık Pazar günü 20:15'te 24'te...

2019 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Meryem Kılıç

Dikkat çekici imgelerle örülü şiirlerinde, hayatın karmaşası ve bilinmezliği karşısındaki insanın tedirginliğini ve yalnızlığını aktarmaktaki yetkinliği sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

2019 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Emin Gürdamur

Gerçekçi gözlemlerle insanın kritik, dönüşüm anlarını, lirik, şiirsel bir dille hikâyeye aktarması ve bunu da kalıcı bir insanlık tecrübesine dönüştürmesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.