21 Ekim 2021 Perşembe reyting sonuçları: Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar reyting sıralaması

22 Ekim 2021 Cuma 13:57 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 13:57

21 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı; Güldür Güldür Show, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Fındık İşi, Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı, Evlilik Hakkında Her Şey ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 21 Ekim 2021 reyting sonuçları



Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

21 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Camdaki Kız 16. bölüm full izle!

Barbaroslar 6. bölüm izle!

Yasak Elma 117. yeni bölümde neler olacak?

Misafir dizisi ne zaman başlıyor? Misafir oyuncuları kimlerdir?