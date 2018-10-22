22 Ekim reyting sonuçları 2018 Çukur mu Söz mü Yasak Elma mı Ege’nin Hamsisi mi kim birinci oldu? Reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması merak ediliyor. En çok izlenen dizi ne oldu? Çukur TOTAL reyting sıralaması nasıl? AB reyting sıralaması ne durumda? 22 Ekim 2018 reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçen haftaki 15 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre Çukur dizisi zirveyi kaptı. Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Çukur (ÖZET) üçüncü oldu. AB grubunda ise Çukur birinci, Çukur (ÖZET) ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü sırada yer aldı. Ana Haberlerde Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu. Reytinglerde Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demektir.

22 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alıyor.

15 EKİM REYTİNG SONUÇLARI (GEÇEN HAFTA)

Pazartesi gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

15 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre Çukur dizisi zirveyi kaptı. Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Çukur (ÖZET) üçüncü oldu. AB grubunda ise Çukur birinci, Çukur (ÖZET) ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü sırada yer aldı. Ana Haberlerde Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

21 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

21 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Total ğuan türünde 17.36 share alan Savaşçı birinci, 13.55 share alan Elimi Bırakma ikinci, 13.52 share alan O Ses Türkiye dördüncü, 10.5 share alan Ağlama Anne altıncı oldu.

TOTAL

AB

ABC

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.