22 Eylül 2021 Çarşamba reyting sonuçları: MasterChef, Yalancı, Dünya Hali reyting sıralaması

23 Eylül 2021 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:34

22 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Yargı, Atv'de Cinayet Süsü, Star Tv'de Olanlar Oldu, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Dünya Hali, Show Tv'de Yalancı, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

22 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birincilikte MasterChef Türkiye, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülükte ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ATV ANA HABER ATV

6 YARGI (TKR) KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (TKR) FOX

10 OLANLAR OLDU (T.S) STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 HAVA DURUMU KANAL D

5 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (TKR) FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 CINAYET SUSU (T.S) ATV

9 OLANLAR OLDU (T.S) STAR TV

10 YARGI (TKR) KANAL D

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 HAVA DURUMU KANAL D

6 EVLILIK HAKKINDA HER SEY (TKR) FOX

7 ATV ANA HABER ATV

8 YARGI (TKR) KANAL D

9 CINAYET SUSU (T.S) ATV

10 OLANLAR OLDU (T.S) STAR TV