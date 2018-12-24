Reyting sonuçları açıklandı 23 Aralık 2018 Savaşçı mı Masterchef mi Bir Litre Gözyaşı mı Elimi Bırakma mı birinci kim oldu
23 Aralık reyting sonuçları açıklandı. 2018 Savaşçı mı Masterchef mı Bir Litre Gözyaşı mı Elimi Bırakma mı kim birinci oldu? 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı ve pazar günü dizilerin yarışında birinci olan yapım belli oldu. Savaşçı bu hafta Masterchef Türkiye programının gerisinde kaldı. 23 Aralık 2018 reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralama merak ediliyor. Reyting sonuçlarına göre en çok hangi dizi izlendi? Pazar 23 Aralık reyting sıralaması nasıl sonuçlandı? FOX TV’de izlenme rekoru kıran Savaşçı reytingleri ne durumda? Kanal D’nin sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı reyting sonuçları nasıl? TRT1 ekranlarının vazgeçilmezi Elimi Bırakma reytinglerde birinci oldu mu? Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total'de FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. AB grubunda ise TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye zirvede yer aldı. Totalde Savaşçı birinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, O Ses Türkiye üçüncü oldu. Dördüncü Savaşçı (Özet), beşinci sırada Show Ana Haber, altıncı sırada ise Elimi Bırakma yer aldı. AB grubunda ise O Ses Türkiye birinci, Elimi Bırak ikinci, O Ses Türkiye (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, beşinci sırada Passengers (Y.S.), altıncı sırada ise Savaşçı yer aldı. İzlenme Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir
23 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 2018 Savaşçı mı Masterchef mi Bir Litre Gözyaşı mı Elimi Bırakma mı kim birinci oldu? 23 Aralık 2018 reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması nasıl sonuçlandı?23 Aralık reyting sonuçları açıklandı ve pazar günü dizilerin yarışında birinci olan yapım belli oldu. Savaşçı bu hafta Masterchef Türkiye programının gerisinde kaldı. Pazar 23 Aralık reytingleri ne durumda? Televizyon dizileri arasında rekabet devam ediyor. Dünkü reyting sonuçları araştırılıyor. 23 Aralık 2018 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam Ağlama Anne mi, Bir Litre Gözyaşı mı, Savaşçı mı? O Ses Türkiye mi? reytinglerde birinci oldu merak konusu oldu. Geçen haftaki reyting sonuçlarında "Savaşçı" dizisi 1.sıraya otururken, 2.sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada ise Tv8'de ekrana gelen "O Ses Türkiye" yarışması yer aldı.AB'de 1.'lik "O Ses Türkiye" yarışmasının, 2.'lik TRT1'de yayınlanan "Elimi Bırakma"nın, 3.'lük ise "O Ses Türkiye" yarışmasının özet bölümünün oldu. Günümüzde bir çok izleyici, takip ettiği programların izlenme oranları ile yakından ilgileniyor olsa bile, reytingler aslında izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Sistemin tek amacı televizyona reklam veren şirketlerin iş yükünü azaltmak ve reklamlarını en doğru şekilde kullanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda ölçümlemeye dahil olan kanallar, yayınladıkları yapımların izlenme oranlarını göz önünde bulundurarak, yayın hayatına devam etmesi veya final yapması konusunda karar vermektedirler. İşte reytingler hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…
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23 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçlarına göre listeye giren diziler ve programlar belli oldu. Masterchef final bölümü ile Total’de ve AB’de birinci oldu. Savaşçı dizisi reyting sonuçlarına göre diziler arasında birinci genel görünümde ikinci olurken, dizi sıralamasında beşinci sırada Elimi Bırakma geldi, Bir Litre Gözyaşı dizisi ise total sıralamada on ikinci oldu. İşte reyting sıralamasına göre üst sıralarda yer alan yapımlar…
TOTAL
AB
ABC1
Savaşçı 23 Aralık Pazar Reyting Sonuçları –
Son bölümde neler yaşandı?
Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri eğitim faaliyeti sırasında saldırıya uğramışlardır. Yüzbaşı Kağan’ın uçurumdan düşmesini son anda elini yakalayarak, engellemeye çalışan İlyas’ın gücü tükenirken, teröristler de ateş çemberini daraltırlar. Saldırının sonuçları Kutalmış Paşa, Albay Kopuz, Kılıç Timi ve Türk Dünyası’nın askerlerini derinden sarsarken, hayalini kurdukları Türk Birliği’nin de geleceğini etkileyecektir. Bu arada Ruslara teslim edilen Karon’la ilgili gelişen beklenmedik bir durum karargahı alarma geçirir. Karon dünyada büyük yankı uyandıracak bir eylem peşindedir. Lazar ve Velid plan doğrultusunda sınır dışına çıkmaya çalışırken, Yüzbaşı Bahtiyar’ın da Azerbaycan’a gitmesi olayların seyrini değiştirecektir.
Elimi Bırakma 23 Aralık Pazar Reyting Sonuçları –
Son Bölümde neler yaşandı?
Azra Sumru’nun acımasız teklifi karşısında çok sevdiği Cenk’ten vazgeçmek zorunda kalmıştır. Sumru, Azra’yla Mert’i söz verdiği gibi bir araya getirir ve Mert’in Azra’ya kırgınlığı, öfkesi artık silinmeye başlar… Diğer taraftan Şirkette ciddi finansal kriz baş gösterir. Bunda Azmi’nin payı büyüktür. Azmi’nin bu gücü ele geçirmesine neden olan Serap, Cenk’in krizi çözmeye yönelik bir talebini geri çevirir… Miras meselesinden dolayı hala Feride hanıma öfkeli olan Serap, bir kez daha ailesini hayal kırıklığına uğratır. Mesut ve Hülya, Çetin cinayetiyle ilgili bütün okları Sumru’ya çevirirler… Cenk, Azra ile ayrılığını bir türlü sindiremez ve Azra’nın onu terk edişinin altında başka nedenler arar. Ancak Azra geri adım atmaz. Cenk giderek daha öfkeli bir adam haline dönüşür ve sokak dövüşlerine başlar… Azra, Cenk’in bu hale gelmesinde kendisini sorumlu tutar. Cenk’le konuşup engel olmaya çalışsa da başaramaz. Cenk’in bu hali şirketin durumuna yansıyınca Çelen’ler de büyük bir deprem başlar…
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 16 ARALIK 2018
16 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre Pazar günü Total'de FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. AB grubunda ise TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye zirvede yer aldı. Totalde Savaşçı birinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, O Ses Türkiye üçüncü oldu. Dördüncü Savaşçı (Özet), beşinci sırada Show Ana Haber, altıncı sırada ise Elimi Bırakma yer aldı. AB grubunda ise O Ses Türkiye birinci, Elimi Bırak ikinci, O Ses Türkiye (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, beşinci sırada Passengers (Y.S.), altıncı sırada ise Savaşçı yer aldı.
TOTAL
AB
ABC1
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