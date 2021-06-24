23 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar reyting sonuçları

24 Haziran 2021 Perşembe 09:49 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:49

23 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Tv8'de Survivor, FOX Tv'de Sen Çal Kapımıi Atv'de Kuruluş Osman, Show Tv'de Cam Tavanlar dizileri izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar hangileri oldu? Maraşlı, Aşkın tarifi, Kahraman Babam reyting sıralamasında zirveyi kim kaptı? İşte 23 Haziran 2021 reyting sonuçları ve Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar reyting sonuçları

Çarşamba akşamı yayınlanan dizilerde; Maraşlı, Aşkın tarifi, Kahraman Babam reyting sıralaması, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte reyting zirvesindeki yapımlar...

23 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-Galler UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinciliği Kuruluş Osman, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Galler UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada İtalya-İsviçre UEFA Euro 2020 Karşılaşması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 FOX ANA HABER FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 CAM TAVANLAR SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

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