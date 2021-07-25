24 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Şef Akademi, Masterchef, ''Kim Milyoner Olmak İster?'' reyting sıralaması

25 Temmuz 2021 Pazar 09:49 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:49

24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi akşamı Star Tv'de Sahil Güvenlik, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show Tv'de Güldür Güldür (Tekrar), Kanal D'de Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, FOX Tv'de Şef Akademi, TRT1'de Görevimiz Tehlike 'Yabancı Film' izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 24 Temmuz 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 24 Temmuz 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

24 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 MASTERCHEF TÜRKİYE

2 KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU

5 SHOW ANA HABER

6 HABER ÖNÜ

7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖZEL

8 AŞK MANTIK İNTİKAM

9 KANAL D ANA HABER

10 KAZARA AŞK

AB REYTİNG SIRALAMASI CUMARTESİ

1 MASTERCHEF

2 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR

3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU

5 MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZETİ

6 STAJYER Y.S.

7 SHOW ANA HABER

8 HABER ÖNÜ

9 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

10 KANAL D ANA HABER