24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in acı günü

6 Temmuz 2021 Salı 11:04 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 11:40

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in annesi Feride Çiçek hakkın rahmetine kavuştu.

Murat Çiçek, üzücü haberi "Annem ruhunu sahibine teslim etti. Benim için çok ama çok zor. Siz de dualarınızdan eksik etmeyin lütfen..." sözleriyle duyurdu.

Cenaze namazının bugün 14:30'da Fatih Camii'nde kılınacağı, ardından eski Kozlu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

NUH ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Star yayın yönetmeni Nuh Albayrak sosyal medya hesabından "Değerli mesai arkadaşım 24 TV Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in kıymetli annesi vefat etti. Allah annemize rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin." diye yazdı.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun paylaşımında, "24 TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Murat Çiçek'in muhtereme annesi Feride Çiçek'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Feride annemize Allah'tan rahmet, Murat Çiçek başta olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "24 TV Genel Yayın Yönetmeni Sn. Murat Çiçek'in annesi Feride Çiçek'in vefatından büyük bir üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



TürkMedya ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.