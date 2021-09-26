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Medya

25 Eylül 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Son Yaz reyting sıralaması

25 Eylül 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show (Tekrar), Son Yaz, Düğün Dernek 2: Sünnet, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 25 Eylül 2021 reyting sonuçları

26 Eylül 2021 Pazar 09:07 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:07
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25 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Düğün Dernek 2: Sünnet, FOX Tv'de Son Yaz, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Güldür Güldür Show (Tekrar) reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 25 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

25 Eylül 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birincilikte Kardeşlerim, ikincilikte Gönül Dağı, üçüncülükte ise Kardeşlerim Özet yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı , ikincilikte Kardeşlerim, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.

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