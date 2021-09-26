25 Eylül 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Son Yaz reyting sıralaması

26 Eylül 2021 Pazar 09:07 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:07

25 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Kardeşlerim, Star Tv'de Düğün Dernek 2: Sünnet, FOX Tv'de Son Yaz, Tv8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de Gönül Dağı, Show Tv'de Güldür Güldür Show (Tekrar) reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 25 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

25 Eylül 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birincilikte Kardeşlerim, ikincilikte Gönül Dağı, üçüncülükte ise Kardeşlerim Özet yer aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı , ikincilikte Kardeşlerim, üçüncülükte ise MasterChef Türkiye yer aldı.