25 Kasım reyting sonuçları 2018 Bir Litre Gözyaşı mı Ağlama Anne mi Savaşçı mı kim birinci oldu

25 Kasım reyting sonuçları merak ediliyor. 2018 Bir Litre Gözyaşı mı Ağlama Anne mi Savaşçı mı kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? 25 Kasım reyting sonuçlarına göre TOTAL AB ABC1 sıralaması nasıl? Kanal D’de yayınlanan Bir Litre Gözyaşı reytingleri ne durumda? Bu hafta hangi dizi zirveye yerleşti? Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre total sırlamasında ilk beşe tek dizi girebildi. Savaşçı dizisi ilk sırada yer alırken, onu takip eden dizi ise altıncı sıradaki Elimi bırakma oldu. Yeni sezon dizileri Ağlama Anne ve Bir Litre Gözyaşı onuncu ve onbirinci sırada yer aldı. İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte 25 Kasım reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 reyting sıralaması açıklanınca haberimize eklenecektir.

25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanınca haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 18 KASIM 2018

Pazar gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi. 18 Kasım 2018 reyting sonuçlarına göre Pazar günü Total'de FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. AB grubunda ise TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye zirvede yer aldı. Totalde Savaşçı birinci, O Ses Türkiye ikinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu üçüncü oldu. Dördüncü sırada Savaşçı (Özet), beşinci sırada O Ses Türkiye (Özet), altıncı sırada ise Elimi bırakma yer aldı. AB grubunda ise O Ses Türkiye birinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, O Ses Türkiye (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Savaşçı, beşinci sırada Elimi Bırakma, altıncı sırada ise Bir Litre Gözyaşı yer aldı.

24 KASIM 2018 REYTİNG SONUÇLARI

İkizler Memo-can birinci sırada yer alırken, Yeni Gelin final bölümü ikinci sırada, Erkenci Kuş üçüncü, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu dördüncü olurken O Ses Türkiye ise beşinci oldu.AB'de ise; O Ses Türkiye birinci, Erkenci Kuş ikinci, Gülbin Tosun üçüncü, Kalk Gidelim beşinci, İkizler memocan sekizinci oldu.

TOTAL

AB

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.