26 Ağustos 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe reyting sıralaması

27 Ağustos 2021 Cuma 09:13 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:13

26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı yayınlanan Hababam Sınıfı Uyanıyor, Çok Güzel Hareketler 2, AS Roma-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı, Kazara Aşk, Her Gönülde Bir Aslan Yatar, Tozkoparan İskender: 1071 ve Fenerbahçe- HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Of Turu reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 26 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

26 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Randers-Galatasaray UEFA Avrupua Ligi Play Off Karşılaşması, ikinciliği Fenerbahçe-HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması üçüncülüğü ise Trabzonspor-Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Randers-Galatasaray UEFA Avrupua Ligi Play Off Karşılaşması, ikinci sırada Fenerbahçe-HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması, üçüncü sırada Trabzonspor-Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması yer aldı.

26 Ağustos 2021 reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.