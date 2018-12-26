26 Aralık reyting sonuçları 2018 Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu kim birinci oldu? Reyting sonuçları ne zaman saat kaçta yayınlanacak? 26 Aralık 2018 reyting sıralaması merak ediliyor. ATV’nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları kaçıncı sıralamada yer aldı? Peki TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul reytingleri ne durumda? Televizyon dizileri arasındaki rekabet Çarşamba akşamı da devam etti. Geçen haftaki sonuçlarda reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet), beşinci sıradaDiriliş Ertuğrul (Özet) , altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Diriliş Ertuğrul birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Diriliş Ertuğrul (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz, beşinci sırada Jet Sosyete, altıncı sırada ise Çocuklar Duymasın yer aldı.İzlenme Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte 26 Aralık reyting sonuçları sıralaması! Merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...

26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 19 ARALIK 2018

Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet), beşinci sıradaDiriliş Ertuğrul (Özet) , altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Diriliş Ertuğrul birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Diriliş Ertuğrul (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz, beşinci sırada Jet Sosyete, altıncı sırada ise Çocuklar Duymasın yer aldı.

TOTAL

AB

ABC1

25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

25 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirveyi kaptı.

Totalde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu.

Beşinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özet), altıncı sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, yedinci sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB grubunda da Kadın birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu.

Beşinci sırada O Ses Türkiye, altıncı sırada O Ses Türkiye (Özet), yedinci sırada sırada ise 3'te 3 Tarih yer aldı.

25 Aralık 2018 reyting sonuçları (Total)

25 Aralık 2018 reyting sonuçları (AB)

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek? Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek. REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %. SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.