26 Aralık reyting sonuçları 2018 Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu kim birinci oldu
26 Aralık reyting sonuçları yayında mı? 2018 Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu kim birinci oldu? 26 Aralık 2018 reyting sonuçları merak ediliyor. ATV’nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz reyting sıralaması ne durumda? TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul reyting sonuçlarında zirveye yerleşti mi? Ekranların sevilen dizileri Çarşamba akşamı yayına girdi. Şimdi ise gözler 26 Aralık reyting sonuçları sıralamasına ilişti. Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet), beşinci sırada Diriliş Ertuğrul (Özet) , altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Diriliş Ertuğrul birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Diriliş Ertuğrul (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz, beşinci sırada Jet Sosyete, altıncı sırada ise Çocuklar Duymasın yer aldı.Günümüzde bir çok izleyici, takip ettiği programların izlenme oranları ile yakından ilgileniyor olsa bile, reytingler aslında izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Sistemin tek amacı televizyona reklam veren şirketlerin iş yükünü azaltmak ve reklamlarını en doğru şekilde kullanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda ölçümlemeye dahil olan kanallar, yayınladıkları yapımların izlenme oranlarını göz önünde bulundurarak, yayın hayatına devam etmesi veya final yapması konusunda karar vermektedirler.
26 Aralık reyting sonuçları 2018 Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu kim birinci oldu? Reyting sonuçları ne zaman saat kaçta yayınlanacak? 26 Aralık 2018 reyting sıralaması merak ediliyor. ATV’nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları kaçıncı sıralamada yer aldı? Peki TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul reytingleri ne durumda? Televizyon dizileri arasındaki rekabet Çarşamba akşamı da devam etti. Geçen haftaki sonuçlarda reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet), beşinci sıradaDiriliş Ertuğrul (Özet) , altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Diriliş Ertuğrul birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Diriliş Ertuğrul (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz, beşinci sırada Jet Sosyete, altıncı sırada ise Çocuklar Duymasın yer aldı.İzlenme Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte 26 Aralık reyting sonuçları sıralaması! Merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...
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26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 19 ARALIK 2018
Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı. Total'de Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet), beşinci sıradaDiriliş Ertuğrul (Özet) , altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB grubunda ise Diriliş Ertuğrul birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Diriliş Ertuğrul (Özet) üçüncü oldu. Dördüncü sırada Sen Anlat Karadeniz, beşinci sırada Jet Sosyete, altıncı sırada ise Çocuklar Duymasın yer aldı.
TOTAL
AB
ABC1
25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
25 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirveyi kaptı.
Totalde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu.
Beşinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özet), altıncı sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, yedinci sırada ise Esra Erol'da yer aldı.
AB grubunda da Kadın birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Kadın (Özet) dördüncü oldu.
Beşinci sırada O Ses Türkiye, altıncı sırada O Ses Türkiye (Özet), yedinci sırada sırada ise 3'te 3 Tarih yer aldı.
25 Aralık 2018 reyting sonuçları (Total)
25 Aralık 2018 reyting sonuçları (AB)
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